Com um de Neymar e três de Mbappé, PSG goleia Lyon e está na final da Copa da França

PSG De pênalti, Neymar marcou o gol de virada do PSG



O Paris Saint-Germain é o primeiro finalista da Copa da França. O time goleou o Lyon por 5 a 1 em pleno Parc Olympique Lyonnais. O jogo foi marcado pela expulsão do lateral Marçal e pelo gol de pênalti de Neymar.

O jogo foi equilibrado até a metade da primeira etapa, quando as equipes empatavam em 1 a 1. O Lyon abriu o placar ainda no início da partida, com Terrier. Quatro minutos depois, Mbappé desempatou com uma assistência de Kurzawa.

A chance do desempate veio após Marçal por a mão na bola dentro da área. O lateral-esquerdo foi expulso pois já havia sido advertido com um cartão amarelo. Neymar cobrou e converteu.

A vantagem numérica tornou o PSG dono da partida. Seis minutos após a cobrança de Neymar, Mbappé driblou o zagueiro brasileiro Marcelo e arrematou para as redes, fazendo 3 a 1.

Aos 36, Sarabia assinalou o quarto. Nos acréscimos, Neymar cruzou para Mbappé, que tentou duas vezes. O goleiro defendeu na primeira, mas não conseguiu evitar o quinto gol.

O PSG é finalista do torneio pela sexta vez seguida, e pode ter uma revanche contra da decisão de 2019, em que perdeu para o Rennes. O atual campeão disputa a vaga na final contra o Saint-Étienne nesta quinta-feira.

Além de Marçal e Neymar, o jogo em Lyon teve outros três brasileiros. O volante Bruno Guimarãoes foi o titular do time da casa, enquanto o lateral-direito Rafael entrou na etapa final. Marquinhos atuou pelo PSG durante os 90 minutos.