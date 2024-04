Confira transmissão da Jovem Pan Flamengo x Botafogo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo da quarta rodada do Brasileirão-2024

Reprodução/Jovem Pan O jogo acontece no Maracanã e a previsão é de estádio lotado



Flamengo e Botafogo se enfrentam neste domingo (28) em jogo válido pela quarta rodada do Brasileirão-2024. Com expectativa de estádio lotado, o jogo será às 11h, no Maracanã. O Rubro-Negro está dividindo a liderança com o Bragantino, com sete pontos, e o Botafogo está bem atrás, com seis pontos. Sendo assim, o vencedor da partida pode encerrar a rodada como líder isolado da competição. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo às 11h (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz narração de Fausto Favara, comentários de Flávio Prado e reportagem de Guilherme Silva.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Confira a partida abaixo