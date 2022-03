Conor McGregor manifesta desejo de adquirir o Chelsea: ‘Vamos comprá-lo’

Ex-campeão do UFC publicou uma mensagem no Twitter e afirmou que quer comprar o clube de Roman Abramovich

Astro do MMA, Conor McGregor afirma que quer comprar o Chelsea



A lenda do MMA, Conor McGregor, utilizou suas redes sociais nesta quarta-feira, 02, para expressar seu desejo de adquirir o Chelsea, clube de futebol londrino. Na publicação, o lutador afirmou que quer “explorar” o fato do time estar a venda. Em anexo, uma imagem de uma conversa em que o astro afirma: “Chelsea à venda por 3 bilhões de libras, vamos comprá-lo”. A afirmação de Conor ocorre após Roman Abramovich, atual proprietário do clube, anunciar a venda da instituição. A decisão foi tomada em decorrência de uma série de críticas que o magnata passou a receber desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. Recentemente, o bilionário já havia se afastado do comando de atividades do clube.