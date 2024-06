Artilheiros, campeões e sedes: saiba a história da Copa América, torneio de seleções mais antigo do mundo

Competição começou a ser disputada em 1916; oito países já levantaram a taça, sendo Argentina e Uruguai os maiores vencedoras

EFE/EPA/ERIK S. LESSER Trabalhadores colocam uma placa em frente ao Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Geórgia, EUA



Disputada desde 1916, a Copa América é o torneio de seleções mais antigo do mundo. Foi criada 14 anos antes da Copa do Mundo. A Argentina é a atual campeão. Neste ano, a competição, que começou na quinta-feira (20) e vai até 14 de julho, está sendo disputada nos Estados Unidos, mas já foi realizada em onze países, sendo um deles o Brasil – *em1975, 1979 e 1983 a Copa América não teve uma sede -, e tem duas seleções como as maiores campeãs. Argentina e Uruguai possuem 15 títulos cadas, já a seleção brasileira tem 9. Inicialmente chamada de Campeonato Sul-Americano, a primeira edição contou com quatro seleções: Argentina, Uruguai, Chile e Brasil. Na ocasião, o torneio foi realizado na Argentina e teve o Uruguai como campeão. O primeiro título da seleção brasileira aconteceu em 1919. Foi desse tornei que nasceu a CONMEBOl, que tem essas quatro seleções como fundadores da entidade.

Até 1920 a Copa América seguiu acontecendo com quatro seleções. Em 1921 o grupo cresceu, o Paraguai se juntou e, no mesmo ano, se consagrou campeão. A edição de 1925 teve o menor número de participantes em toda a história: Argentina (campeã), Brasil e Paraguai disputaram, mas nos anos seguintes se juntaram Bolívia (1926) e o Peru (1927). Conforme o tempo foi passado, outras seleções foram ingressando na competição, como Equador (1939), Colômbia (1945), Venezuela (1967). Em 1975, o nome Campeonato Sul-Americano foi alterado para CONMEBOL Copa América. O ano em que a Copa América recebeu o maior número de participantes foi em 2016, quando contou com 16 equipes, sendo seis convidados da Concacaf. Em apenas duas ocasiões, em 1999 e 2019, equipes de outros continentes – Japão e Catar, respectivamente – participaram do torneio.

Quem já foi campeão da Copa América:

Uruguai 15

Argentina 15

Brasil 9

Paraguai 2

Chile 2

Peru 2

Colômbia 1

Bolívia 1

Países que já sediaram o torneio:

Argentina: 1916 – 1921 – 1925 – 1929 – 1937 – 1946 – 1959 – 1987 – 2011

Uruguai: 1917 – 1923 – 1924 – 1942 – 1956 – 1967 – 1995

Chile: 1920 – 1926 – 1941 – 1945 – 1955 – 1991 – 2015

Brasil: 1919 – 1922 – 1949 – 1989 – 2019 – 2021

Peru: 1927 – 1935 – 1939 – 1953 – 1957 – 2004

Equador: 1947 – 1959 – 1993

Bolívia: 1963 – 1997-

Paraguai: 1999

Colômbia: 2001

Venezuela: 2007

Estados Unidos: 2016 e 2024.

Artilheiros da Copa América: