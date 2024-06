Com dois gols de Vinicius Júnior, Brasil vence a primeira na Copa América e elimina Paraguai

Essa foi a primeira vez que o camisa sete marcou duas vezes na mesma partida; na terça-feira (2) seleção disputa liderança do Grupo D com a Colômbia

RICHARD CALLIS/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Vinicius Junior do Brasil comemora com Rodrygo do Brasil apos marcar gol



Em noite inspirada de Vinicius Júnior, o Brasil goleou ao Paraguia por 4 a 1 e somou seus primeiros pontos na competição, enquanto Paraguai foi eliminado e só cumpre tabela contra a Costa Rica no jogo de terça-feira (2). Assim como aconteceu no jogo contra a Costa Rica, o Brasil começou arriscando mais e chegando a área adversária, mas, sem grandes oportunidades. Vinícius Júnior, que ficou devendo no primeiro jogo, começou a todo vapor, sendo o responsável pelas criações da seleção brasileira. No primeiro tempo, entretanto, quem ficou mais perto de marcar foi o Paraguai, com um chute de Damián Bobadilla, jogador do São Paulo, de fora da área. A bola desfiou em Militão e Alisson precisou sair do chão para conseguir defender e evitar o gol paraguaio. O jovem jogador paraguaio teve outra boa chance logo depois cara a cara com o goleiro, e mais uma vez o goleiro brasileiro foi melhor. No lance seguinte o Brasil teve a chance de marcar de pênalti, mas Lucas Paquetá desperdiçou.

A seleção, no entanto, não se abalou e, minutos depois, conseguiu marcar o primeiro gol na Copa América. Vinicius Júnior, o melhor jogador do Brasil em campo, abriu o placar após uma jogada trabalhada, em que ele começou quando um chapéu no jogador do Paraguai, tabelou e recebeu a bola no meio do gol, só precisando empurrar para o fundo da rede. Minutos depois, Savinho ampliou o placar. Após um chute de Rodrygo que bateu no goleiro, a bola desviou e sobrou livre para Savinho aumentar a vantagem brasileira. Com o Brasil com dois gols diferença o clima esquentou e houve um princípio de confusão, mas o juiz conteve dando cartão para jogadores dos dois lados. O Brasil responde à confusão da melhor forma possível. Marcou seu segundo gol no jogo e o terceiro da seleção.

Na volta para o segundo tempo, o Paraguai voltou com mais gás e logo no começo do jogo, após um chute certeiro de Omar Alderete, sem chance para Alisson. O gol animou o Paraguai, que foi para cima do Brasil. Omar Alderete tinha errado no segundo gol de Vini Jr, mas se redimiu após a marcação. Mas a seleção também se manteve ligada no jogo e após uma jogada de Savinho, que bateu na mão do jogador Paraguai, o juiz deu pênalti. Mais uma fez Paquetá foi para cobrança e dessa vez converteu. 4 a 1 Brasil. No próximo jogo, Brasil enfrenta a Colômbia, que atualmente está na liderança do grupo D, o mesmo que do Brasil, e já garantiu sua vaga na próxima fase da competição. O Paraguai, por sua vez, está eliminado da Copa América.