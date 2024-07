Com gol de Suárez nos acréscimos, Uruguai evita derrota, vence o Canadá nos pênaltis e conquista 3º lugar da Copa América

Seleção norte-americana vencia o jogo até os 46 minutos do segundo tempo, mas craque uruguaio empatou com bela finalização de canhota; nas penalidades, Rochet defendeu uma cobrança, e Davies errou cavadinha

ERIK S. LESSER/EFE/EPA O capitão uruguaio Luis Suárez e seus companheiros posam no pódio após derrotar o Canadá na disputa pelo terceiro lugar da Copa América



O Uruguai garantiu o terceiro lugar na Copa América ao vencer o Canadá neste sábado (13), nos pênaltis, por 4 a 2. A partida terminou empatada em 2 a 2 no tempo normal, com o gol de empate uruguaio marcado por Luis Suárez nos acréscimos, evitando uma histórica medalha de bronze para o selecionado norte-americano. O Canadá saiu atrás, mas buscou o empate no primeiro tempo, virou o jogo no segundo e viu a vitória escapar no finalzinho. O histórico jogador da Celeste interrompeu um jejum que perdurava desde março de 2022. Aos 37 anos, ele pode ter se despedido da seleção, embora não confirme. O jogo foi disputado em Charlotte, nos Estados Unidos

O primeiro tempo foi movimentado, com ambas as seleções buscando o ataque. Aos 7 minutos, Bentancur abriu o placar para o Uruguai. O Canadá, no entanto, respondeu rapidamente e empatou aos 21 minutos, com um belo gol de cobertura de Koné. Antes do intervalo, a equipe uruguaia desperdiçou duas chances claras com Oluwaseyi e Osorio. Além disso, o VAR anulou um gol da Celeste. Na segunda etapa, o equilíbrio continuou. Aos 34 minutos, Jonathan David colocou o Canadá na frente, após um rebote do goleiro Rochet. Nos minutos finais, o Uruguai pressionou e conseguiu o empate aos 46, quando Suárez aproveitou um cruzamento rasteiro de Giménez para finalizar de canhota e levar o jogo para os pênaltis.

Nas penalidades, Rochet defendeu a cobrança de Koné, enquanto Davies acertou a trave ao tentar uma cavadinha, garantindo a vitória uruguaia por 4 a 2 — os bicampeões mundiais não desperdiçaram uma cobrança. O Uruguai contou com a estrela de Suárez, que entrou no segundo tempo e, além de marcar o gol de empate, converteu sua cobrança. Já a estreante equipe canadense, apesar do bom desempenho e de terminar em quarto lugar, perdeu a chance de uma melhor colocação na sua única participação na história do torneio. Após o prêmio de consolação, o Uruguai ainda pode ver a seleção argentina se isolar no topo do ranking de maiores vencedores da Copa América, com 16 títulos. A decisão entre Argentina e Colômbia ocorre neste domingo (14), às 21h (horário de Brasília), em Miami.

