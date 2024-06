Danilo discute com torcedores após empate do Brasil com a Costa Rica e precisa ser contido por Neymar; veja vídeo

Lateral da seleção brasileira estava visivelmente nervoso durante a discussão, afirmando que ninguém estava de brincadeira

Reprodução/X/@datafutebol Danilo, da seleção brasileira, discute com torcedores do Brasil



O lateral da seleção brasileira, Danilo, se envolveu em uma discussão com torcedores do Movimento Verde Amarelo após o empate sem gols contra a Costa Rica, na segunda-feira (24). Reação que gerou críticas da torcida presente no estádio. Um vídeo viralizado nas redes sociais mostra Danilo visivelmente nervoso durante a discussão, afirmando que ninguém estava de brincadeira dentro da equipe. Neymar teve que intervir e levar o jogador para o vestiário, enquanto o astro do basquete Jimmy Blutter assistia à cena com expressão assustada. Apesar do Brasil ter mais oportunidades de marcar na partida, mas acabou empatando com a Costa Rica. A atuação da equipe foi alvo de críticas por parte dos torcedores, que esperavam um desempenho melhor. A próxima partida da seleção brasileira será contra o Paraguai, na sexta-feira, dia 28 de junho, pela segunda rodada da fase de classificação. Com apenas um ponto, o Brasil ocupa o segundo lugar do Grupo D e busca a vitória para se manter na competição.

Danilo estava discutindo com torcedores do Brasil depois do jogo. Neymar chegou lá e tirou ele da discussão. pic.twitter.com/95HW9oTGks — DataFut (@DataFutebol) June 25, 2024

*Reportagem produzida com auxílio de IA