Relembre os últimos campeões da Copa América

Competição começa na próxima quinta-feira (20) e a final está marcada para dia 14 de julho; Argentina, Uruguai e Brasil são os maiores vencedores

Dentro de dois dias começa a Copa América, competição que reúne as seleções da América. O torneio acontecerá nos Estados Unidos, um dos países sede da próxima Copa do Mundo, e que vai durar de 20 de junho até 14 de julho. Ao todo, 16 seleções estão na disputa pela taça, da qual Argentina, atual campeão, e Uruguai são as maiores vencedoras e buscam o 16º título. O Brasil fica na terceira posição, com nove conquistas. Desde o início da disputa da Copa América, em 1916, oito seleções já conseguiram se sagrar campeãs. Apesar da Copa América começar nesta quinta, a seleção brasileira só entra em campo na segunda-feira (24), diante da Costa Rica. O Brasil está no Grupo D, com: Colômbia, Costa Rica e Paraguai. Relembre quem já conquistou a Copa América:

Lista de campeões da Copa América:

Argentina: 15 títulos

Uruguai: 15 títulos

Brasil: 9 títulos

Paraguai: 2 títulos

Chile: 2 títulos

Peru: 2 títulos

Colômbia: 1 título

Bolívia: 1 título

Grupos da Copa América 2024

Grupo A: Argentina, Canadá, Chile e Peru;

Argentina, Canadá, Chile e Peru; Grupo B: Equador, Jamaica, México e Venezuela;

Equador, Jamaica, México e Venezuela; Grupo C: Bolívia, Estados Unidos, Panamá e Uruguai;

Bolívia, Estados Unidos, Panamá e Uruguai; Grupo D: Brasil, Colômbia, Costa Rica e Paraguai.

*Com informações da AFP