Venezuela vence Equador de virada por 2 a 1 em estreia na Copa América

Com um homem a mais desde a expulsão de Enner Valencia, a seleção venezuelana virou sobre os equatorianos na abertura do Grupo B da Copa América neste sábado (22) em Santa Clara, nos Estados Unidos

Thearon W. Henderson/Getty Images via AFP Eduard Bello, da Venezuela, comemora gol em partida contra o Equador no Group B da Copa América



A Venezuela virou sobre o Equador neste sábado (22) no jogo de abertura do Grupo B da Copa América com gols de Jhonder Leonel Cádiz e Eduard Bello. A partida foi realizada no estádio Levi’s Stadium, casa do San Francisco 49ers, peso pesado do futebol americano, com capacidade para 68,5 mil espectadores, em Santa Clara. Os venezuelanos saíram na frente no primeiro tempo. Quem abriu o placar foi o atacante equatoriano Jeremy Sarmient (40′). No primeiro tempo, Enner Valencia, uma das revelações da seleção equatoriana, foi expulso aos 22 minutos.

Valencia levou cartão amarelo e depois o árbitro decidiu pelo vermelho após o jogador acertar uma voadora no zagueiro Herrera durante um lance. Sua saída foi sentida no segundo tempo. Com um homem a mais desde a expulsão de Enner Valencia, a seleção “Vinotinto”, do técnico argentino Fernando Batista, virou o placar com os gols de Cádiz (65′) e Bello (74′). Com a vitória, os venezuelanos lideram parcialmente a chave, enquanto, antes de México e Jamaica completarem a primeira rodada.

O equilíbrio foi constante desde o início da partida no Levi’s Stadium, em Santa Clara (Califórnia). Fiel à filosofia do técnico espanhol Félix Sánchez, o Equador buscou ter mais posse de bola, enquanto a Venezuela apostou em um jogo mais vertical que explorava a velocidade de seus pontas, Yeferson Soteldo e Darwin Machís.

A estratégia equatoriana se mostrou mais eficaz, especialmente quando a bola passava por Kendry Páez, a joia de 17 anos do Independiente del Valle que já está negociado com o Chelsea. No entanto, o jogador mais jovem do torneio protagonizou a jogada que deixou a vida do Equador mais difícil na partida: tabelou com o lateral Ángelo Preciado e bateu de canhota para a defesa do goleiro Rafael Romo.

Assim que o goleiro afastou o perigo, Enner Valencia, apagado até então, tentou pegar o rebote e acertou o peito do volante José Martínez com o pé. Após revisão no VAR, três minutos depois, o árbitro colombiano Wilmar Roldán mostrou o cartão vermelho para o atacante do Internacional. A saída do artilheiro equatoriano encorajou a Venezuela, que a partir de então bombardeou o gol de Alexander Domínguez.

Banco valioso

Quando parecia questão de tempo para que a “Vinotinto” abrisse vantagem, Páez mostrou porque o Chelsea desembolsou US$ 15 milhões (R$ 81 milhões na cotação atual) para contratá-lo no ano passado. O jovem meia levantou a bola na área em cobrança de falta, a defesa venezuelana afastou mal e Sarmiento aproveitou a sobra para bater de primeira e abrir o placar.

A Venezuela, que sonha em disputar sua primeira Copa do Mundo, recuperou a intensidade no início do segundo tempo com as entradas de Cádiz e Bello. Apesar da disposição ofensiva, o Equador, que apenas mexeu na estrutura da equipe, assustava com os contra-ataques e bolas paradas. Romo foi vital para manter o resultado defendendo finalizações perigosas de Moisés Caicedo (58′) e Alan Franco (59′).

A vontade de superar a adversidade, no entanto, acabou prevalecendo justamente com dois venezuelanos que saíram do banco de reservas. Primeiro Cádiz, batendo de chapa no canto esquerdo, e depois com Bello, que foi mais esperto que a defesa equatoriana e aproveitou o rebote de Domínguez em cabeçada de Salomón Rondón.

