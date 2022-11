Mané sente dores em jogo do Bayern de Munique e vira preocupação para a Copa do Mundo

O craque de Senegal precisou ser substituído durante o confronto contra o Werder Bremen, pelo Campeonato Alemão

EFE/EPA/RONALD WITTEK Sadio Mané deixou a partida entre Bayern de Munique e Werder Bremen sentindo dores



O atacante Sadio Mané, destaque de Senegal, pode ficar de fora da Copa do Mundo de 2022. Na tarde desta terça-feira, 8, o craque precisou ser substituído durante o confronto entre Bayern de Munique e Werder Bremen, na Allianz Arena, pelo Campeonato Alemão, por conta de uma possível lesão. Logo aos 20 minutos de jogo, o astro sentiu dores no joelho direito e tentou continuar na partida, mas preferiu não forçar muito e pediu substituição. Abalado, o senegalês sequer ficou no banco de reservas e decidiu ir direto para o vestiário. Estrela de Senegal, o jogador tem a esperança de disputar seu segundo Mundial consecutivo. No Grupo A, os africanos enfrentarão Catar, Holanda e Equador. A estreia dos senegaleses acontece no dia 21 de novembro, contra os holandeses, no Al Thumama.