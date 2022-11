Sem Thiago Alcântara e Sergio Ramos, Espanha é convocada para a Copa do Mundo

Goleiro David De Gea, do Manchester United, também ficou de fora da lista; Sergio Busquets é o único remanescente do título de 2010

EFE/ Kiko Huesca Morata comemora gol da Espanha contra a Croácia nas oitavas da Eurocopa



O técnico Luis Enrique divulgou na manhã desta sexta-feira, 11, a lista dos 26 convocados da Espanha para a Copa do Mundo de 2022. Com uma seleção renovada, o treinador optou por deixar veteranos de fora, como o goleiro David De Gea (Manchester United), o zagueiro Sergio Ramos (Paris Saint-Germain) e o meio-campista Thiago Alcântara (Liverpool). Dos campeões mundiais em 2010, apenas Sergio Busquets (Barcelona) estará no Catar. Já entre os mais jovens, o técnico preferiu na base do time catalão, apostando em Ansu Fati, Pedri e Gavi. “Eu tenho uma regra de não falar de ausências. Acontece com todos os treinadores. Não vou avaliar quem não estão na lista. Todos os que jogaram, meu reconhecimento. Os importantes são os 26 que estão”, declarou o comandante espanhol, em entrevista coletiva. No Grupo E, a “Fúria” enfrenta Alemanha, Japão e Costa Rica na fase inicial. A estreia está marcada para o costarriquenho, em 23 de novembro, no Al Thumama. Quatro dias depois, a “Roja” encara os alemães, no Al Bayt. Por fim, o duelo com os japoneses acontece no dia 1º de dezembro, no Khalifa Stadium.