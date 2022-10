Técnico do Tottenham diz que Richarlison disputará a Copa do Mundo: ‘A lesão não é tão grave’

Em entrevista coletiva, Antonio Conte disse que a contusão não irá tirar o ‘Pombo’ da Copa do Mundial do Catar, que acontecerá entre 20 de novembro e 18 de dezembro

EFE/EPA/VINCE MIGNOTT Richarlison é atacante do Tottenham e da seleção brasileira



Antonio Conte, treinador do Tottenham, tratou de tranquilizar os torcedores brasileiros sobre a situação de Richarlison, atacante que saiu machucado na vitória contra o Everton, no último final de semana, pelo Campeonato Inglês. Em entrevista coletiva, o técnico disse que a contusão não irá tirar o “Pombo” da Copa do Mundo de 2022, que acontecerá entre 20 de novembro e 18 de dezembro, no Catar. “Eu posso confirmar isso: o jogador absolutamente não tem risco de não jogar a Copa do Mundo. A lesão não é tão grave. Estou feliz por ele”, declarou o italiano. Após a lesão na panturrilha, o jogador chorou muito e disse estar preocupado. “É meio difícil de falar porque está próximo de uma realização, do meu sonho (a Copa do Mundo). Eu já sofri uma lesão dessa, parecida, mas espero que possa curar o mais rápido possível. Da última vez, eu fiquei, mais ou menos, uns dois meses (parado), lá no Everton”, afirmou Richarlison, em entrevista à ESPN. Peça-chave no esquema de Tite, o atleta com passagens por América-MG e Fluminense é uma das figuras certas na lista final de convocados para o Mundial.