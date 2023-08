Copa do Mundo feminina atinge recorde de público total nos estádios

Segundo a Fifa, mais de 1,3 milhão de pessoas compareçam aos estádios, superando a marca anterior, estabelecida em 2015 no Canadá

EFE/EPA/RICHARD WAINWRIGHT Colômbia e Marrocos avançaram às oitavas de final da Copa do Mundo Feminina



A Copa do Mundo feminina, que está sendo disputada na Austrália e na Nova Zelândia, já atingiu recordes de público. O anúncio foi feito pela Fifa neste domingo, 6. De acordo com a federação internacional, antes da partida das oitavas de final em que a Suécia eliminou os Estados Unidos nos pênaltis em Melbourne, 1.339.331 pessoas compareceram aos estádios. Com mais 27.706 espectadores no jogo EUA-Suécia, em Melbourne, o público total superou o recorde anterior de 1.353.506, estabelecido em 2015 no Canadá. No entanto, naquela época, havia menos equipes e, portanto, menos jogos: 52 em vez dos 64 que são disputados agora. Ainda segundo a Fifa, o público médio da Copa do Mundo chega a pouco mais de 26 mil espectadores.

*Mais informações da AFP