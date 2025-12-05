Copa do Mundo: ‘supercomputador’ estima que Brasil tem 5,6% de chance de título

Segundo tecnologia do site de estatísticas Opta, Seleção está entre as 10 equipes com maior chance de levar a taça do Mundial

ANDRÉ PERA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Supercomputador colocou a equipe de Carlo Ancelotti na sétima posição da lista de chances ao título



O “supercomputador” do site de estatísticas Opta deixou o Brasil no top 10 de favoritos ao título da Copa do Mundo de 2026, mas longe do pódio do ranking. Na simulação, a Seleção aparece na sétima posição da lista, com 5,6% de chances de erguer a taça.

A Espanha está em primeiro, com 17% de chances de título. Em seguida estão: França (14,1%), Inglaterra (11,8%), Argentina (8,7%), Alemanha (7,1%) e Portugal (6,6%).

A tecnologia Opta calculou as possibilidades das 42 seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2026. As outras seis vagas no Mundial serão definidas pelas repescagens, que serão disputadas em março.

Ainda assim, o supercomputador mostrou a probabilidade de 3,7% de chances de alguma seleção vinda da repescagem conquistar o troféu. Haiti, Curaçao e Jordânia aparecem com 0% de chance cada uma de ganhar a competição.

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo é realizado nesta sexta-feira (5) em Washington, nos Estados Unidos. Os cabeças de chave são: EUA, Canadá, México, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha.

AS DEZ SELEÇÕES COM MAIS CHANCES DE TÍTULO SEGUNDO A OPTA:

1º – Espanha – 17%

2º – França – 14,1%

3º – Inglaterra – 11,8%

4º – Argentina – 8,7%

5º – Alemanha – 7,1%

6º – Portugal – 6,6%

7º – Brasil – 5,6%

8º – Holanda – 5,2%

9º – Noruega – 2,3%

10º – Colômbia – 2%

*Com informações de Estadão Conteúdo