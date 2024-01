Corinthians leva gol no fim da partida e perde para o Ituano no Paulistão

Jogadores reclamaram de certa dificuldade para finalizar jogadas por forte vento no estádio

FABIO MOREIRA PINTO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO osé Aldo jogador do Ituano durante partida contra o Corinthians no estádio Novelli Junior pelo campeonato Paulista 2024



O Corinthians foi derrotado esta quarta-feira, 24, por 1 a 0 pelo Ituano, no estádio Novelli Junior, em Itu. A primeira derrota do timão é o jogo da segunda rodada do Campeonato Paulista. O clube havia vencido, na rodada de estreia, o Guarani por 1 a 0. A repentina desistência do lateral-direito Matheuzinho deixou o clube desfalcado nesta partida. O técnico Mano Menezes afirmou que esperava ter o jogador neste segundo jogo desta quarta-feira. O time, no entanto, dispensou a contratação do atleta por não concordar com os termos impostos pela diretoria do Flamengo. Apesar de ter escalado o clube da mesma que o jogo anterior, Matías Rojas ocupou o lugar do meio de campo que seria de Garro. O desempenho do paraguaio, contudo, não foi o suficiente para sustentar os lances do time adversário.

Em razão do forte vendo no estádio, os jogadores reclamaram de certa dificuldade para finalizar jogadas. Romero chegou a marcar um gol pelo Corinthians, mas este foi anulado por ter sido feito em uma posição irregular. O treinador do Ituano, Maricnho Guerra, obteve sucesso com sua aposta no meia Jean Pyerre, que ajustou a bola para Léo Duarte, aos 41 minutos do segundo tempo, para marcar o gol da vitória.

*Com informações do Estadão Conteúdo