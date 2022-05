Corinthians vence o Fortaleza e assume a liderança do Brasileirão

Equipe paulista deu a primeira finalização do jogo aos 44 minutos do primeiro tempo e conquistou os três pontos após gol contra do volante Matheus Jussa

ANDRÉ PERA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Comemoração do gol contra de Matheus Jussa, do Fortaleza, favorável ao Corinthians, durante partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022



Em um jogo movimentado, o Corinthians venceu o Fortaleza por 1 a 0, na tarde deste domingo, 1º, na Neo Química Arena, em Itaquera, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi contra, em lance de infelicidade do volante Matheus Jussa, aos sete minutos do segundo tempo. Os atletas do clube cearense lamentaram o resultado negativo – na primeira etapa, o Leão do Pici teve ao menos três chances claras de gol. A superioridade dos visitantes ficou evidenciada em números: a primeira finalização do Corinthians só saiu aos 44 minutos, em cobrança de falta de Róger Guedes. Com o triunfo, o clube paulista assume momentaneamente a liderança do torneio nacional, com 9 pontos conquistados. Caso vença o São Paulo no Morumbi, na noite da segunda-feira, 2, o Santos terminará a rodada na frente, com 10 pontos. Na próxima rodada, o Fortaleza recebe o São Paulo no Castelão, no domingo, 8, às 19h. No mesmo dia, o Timão enfrenta o Red Bull Bragantino, às 18h, no estádio Nabi Abi Chedid.