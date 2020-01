Corpo de Kobe Bryant é identificado pelas impressões digitais

EFE/EPA/LARRY W. SMITH

O Instituto Médico Legal de Los Angeles informou nesta terça-feira (28) que identificou o corpo do astro da NBA, Kobe Bryant, pelas impressões digitais. A identificação de outras três vítimas também já foram feitas, segundo informações da agência AFP.

Foram identificados três homens e uma mulher. Kobe Bryant e o piloto do helicóptero, Ara Zobayan, estão entre as vítimas identificadas. A filha do astro da NBA, Gianna Bryant, de 13 anos, ainda não foi identificada.

Corpos retirados

Todos os nove corpos foram retirados dos restos do helicóptero que caiu na cidade de Calabasas, na Califórnia. Três já haviam sido resgatados no domingo (26), quando aconteceu o acidente. Desde então, os policiais tentavam resgatas as outras vítimas. O trabalho foi encerrado no início da noite desta terça.