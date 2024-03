Cuca fala sobre acusação de estupro na Suíça: ‘Hoje entendo que o silêncio soa como covardia’

Técnico ressaltou que a anulação da condenação não o livrou do peso que carregava, mas sim fez com que ele refletisse sobre seu papel em uma sociedade desigual e violenta contra as mulheres

Técnico Cuca resolveu quebrar o silêncio sobre acusação que o persegue por mais de 40 anos



O técnico Cuca, recém-anunciado pelo Athletico-PR, finalmente se pronunciou sobre a acusação de estupro que o acompanha há quase 40 anos, quando ele e outros jogadores do Grêmio foram julgados na Suíça. Cuca usou o seu pronunciamento após a estreia no Athletico-PR com vitória de 6 a 0 sobre o Londrina, no Campeonato Paranaense, para falar do caso. O técnico afirmou que a anulação da condenação não o livrou do peso que carregava, mas sim fez com que ele refletisse sobre seu papel em uma sociedade desigual e violenta contra as mulheres. Em janeiro, a Justiça suíça acatou a argumentação da defesa de Cuca de que ele foi condenado à revelia e sugeriu a anulação da pena devido à prescrição do crime. No texto, previamente escreveu para evitar erros, o técnico ressaltou a importância de reconhecer a desigualdade de tratamento entre homens e mulheres como um primeiro passo para buscar maior igualdade de gênero. Cuca destacou que o silêncio diante de questões como a violência contra as mulheres não é mais uma opção para ele. “Eu escolhi me recolher durante muito tempo, mas consegui seguir a minha vida, enquanto uma mulher que passa por qualquer tipo de violência não consegue seguir a vida dela sem permanecer machucada, carrega o impacto para sempre. Eu consegui seguir minha vida. O mundo do futebol e o mundo dos homens nunca tinha me cobrado nada, mas o mundo está mudando e eu acho que é para melhor”, refletiu. Não adianta eu ser um grande treinador, esposo, pai, avô, irmão, se eu não entender que o mundo é mais do que o futebol e que eu faço parte dessas coisas. Eu enxergava os problemas, mas me calei porque a sociedade permitia que eu, como homem, me calasse. Hoje entendo que o silêncio soa como covardia. Tenho buscado ouvir mais, entender mais, aprender mais.”

Ao assumir o Athletico-PR, Cuca voltou a comandar uma equipe após uma passagem rápida pelo Corinthians em 2023, onde pediu demissão devido aos protestos da torcida. O treinador afirmou que pretende usar sua projeção como profissional vitorioso do futebol para conscientizar outras pessoas sobre os desafios enfrentados pelas mulheres na sociedade. Ele ressaltou a importância de uma formação adequada desde as categorias de base para evitar crimes como os de estupro cometidos por ex-jogadores da seleção brasileira.

*Publicada por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA