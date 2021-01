Dez atletas do Fortaleza testam positivo para Covid-19 após réveillon

Segundo o clube, maior parte dos atletas está com sintomas leves; outros 21 jogadores do time dão continuidade às partidas do Brasileirão

Imagem: Reprodução/Facebook Fortaleza EC Até o momento, Fortaleza mantém os nomes dos atletas infectados sob sigilo



Conquistando apenas uma vitória nos últimos onze jogos do Brasileirão, o Fortaleza está em uma situação complicada no campeonato, ocupando a 14.ª colocação com 31 pontos. O clube tem apenas três vitórias a mais do que o Vasco, que está no 17.º lugar e é o primeiro da zona de rebaixamento. Os casos de coronavírus devem desfalcar a equipe durante, ao menos, as próximas duas rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro – contra o Sport, nesta quarta-feira, 6, e Grêmio, no sábado, 9. O Fortaleza não divulgou os nomes dos atletas que testaram positivo para a Covid-19, mas reiteraram em nota que “21 jogadores seguem à disposição da comissão técnica dando continuidade aos trabalhos visando os próximos jogos do Campeonato Brasileiro até a reintegração do restante do grupo”.