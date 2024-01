Em meio a dificuldades financeiras, Santos anuncia venda de jogadores

Em coletiva de imprensa, novo presidente do time revelou o rombo financeiro de R$ 73 milhões deixado pela gestão anterior

GUILHERME GREGHI/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Marcelo Teixeira será presidente do Santos entre 2024 e 2026



O Santos anunciou a venda do jogador Jean Lucas para o Bahia nesta segunda-feira, 8, o que renderá aos cofres do clube a quantia de R$ 32 milhões com adicional de metas de R$ 16 milhões. Outras negociações também foram divulgadas, como a transferência de Marcos Leonardo para o Benfica por R$ 96,2 milhões em três parcelas, a ida de John para o Botafogo por R$ 5,8 milhões com bônus de R$ 487 mil depois que completar 40 jogos como titular, a venda de Gabriel Pirani para o DC United por R$ 6,3 milhões, a venda de Douglas para o Grêmio por R$ 4,9 milhões de reais e o empréstimo de Lucas Braga para o Shimizu S-Pulse, da segunda divisão japonesa, por R$ 975 mil.

A nova diretoria do Santos revelou um rombo financeiro de R$ 73 milhões deixado pela gestão anterior de Andrés Rueda, o que levou a uma readequação salarial dos jogadores. Alguns atletas, como João Paulo, Julio Furch, Tomás Rincón e Diego Pituca, aceitaram reduzir seus salários, resultando em uma economia de R$ 700 mil. Além disso, a diretoria enfrenta o desafio de ter um elenco com 47 jogadores vinculados ao clube, o que levou à divisão do grupo em duas partes. A folha salarial total do Santos é de R$ 16 milhões mensais.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, afirmou que no próximo ano não haverá tantos jogadores no elenco profissional e que alguns do grupo 2 podem ser convocados para jogos futuros. O grupo 1, composto pelos jogadores que fazem parte do planejamento para 2024, tem uma folha salarial de R$ 8 milhões com encargos. A diretoria busca soluções para equilibrar as finanças do clube e garantir um elenco mais enxuto e eficiente para as próximas temporadas.