Endrick se junta ao elenco do Real Madrid nos EUA

Divulgação/RealMadrid Endrick visita elenco do Real Madrid nos Estados Unidos antes do jogo das oitavas de final contra a Juventus



Endrick chegou aos Estados Unidos para se juntar ao elenco do Real Madrid, que se prepara para enfrentar a Juventus no Mundial de Clubes. O jovem atacante, que está em processo de recuperação de uma lesão na coxa direita, aterrissou em Palm Beach, na Flórida, onde a equipe está hospedada. O clube espanhol divulgou fotos do momento em que Endrick foi recebido pelo treinador Xabi Alonso e por seus colegas de equipe, incluindo Vinicius Júnior e Mbappé. A comissão técnica tem como objetivo familiarizá-lo com o estilo de trabalho de Alonso, embora a participação do jogador no torneio seja incerta, já que ele não entra em campo desde 18 de maio.

Embora tenha se juntado ao grupo, Endrick ainda enfrenta dificuldades para retomar o ritmo de jogo e sua presença nas partidas restantes do Mundial não está garantida. O atleta continuará seu tratamento nos Estados Unidos e, embora esteja inscrito na competição, sua disponibilidade dependerá da evolução de sua recuperação. O Real Madrid tem um novo treinamento programado para este domingo e se prepara para o confronto contra a Juventus, que ocorrerá na terça-feira, às 16h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, pelas oitavas de final do torneio.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA