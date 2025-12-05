Entenda quais são as regras do sorteio da Copa do Mundo

Entidade realiza nesta sexta-feira (5) evento para definir os 12 grupos do Mundial de 2026

Fifa sorteia os grupos para a primeira fase do Mundial | Divulgação/Fifa



A Fifa realiza nesta sexta-feira (5) o sorteio que definirá os grupos da Copa do Mundo de 2026. Os Estados Unidos, Canadá e México receberão a maior edição do Mundial. As 48 seleções serão distribuídas em 12 chaveamentos. O Bate-Pronto, da Jovem Pan, acompanha e analisa o evento (assista abaixo).

As 42 equipes classificadas foram divididas em quatro potes para o sorteio. Nos próximos meses, os últimos seis serão definidos, seus grupos serão definidos no sorteio desta sexta.

Para diferenciar as bolas dos países-sedes que já estão chaveados, as bolas terão cores diferentes e estarão no pote 1. O México, alocado no Grupo A, é identificado com a cor verde. O Canadá, que está no Grupo B, com a vermelha. Os Estados Unidos, cabeça do Grupo D, com a azul.

A Seleção será cabeça de chave, assim como os anfitriões e as seleções de Portugal, Argentina, França, Inglaterra, Holanda, Alemanha e Bélgica. Todos estão no porte 1.

A Fifa sorteará primeiro o pote 1. Na sequência, o 2, 3 e 4. As equipes classificadas foram divididas da seguinte forma:

Pote 1: Brasil, Argentina, Canadá, Estados Unidos, México, Portugal, França, Inglaterra, Holanda, Alemanha e Bélgica;

Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia, Equador, Áustria e Austrália;

Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita, África do Sul;

Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, vagas A, B, C e D da repescagem europeia e 1 e 2 do Torneio Classificatório da Fifa.

RESTRIÇÕES

A entidade manteve a regra de que seleções de um mesmo continente não podem se enfrentar na fase de grupos, com exceção da Europa, que tem 16 participantes e pode ter até duas equipes por chave. Para equilibrar o chaveamento, as quatro seleções mais bem colocadas no ranking (Espanha, Argentina, França e Inglaterra) serão posicionadas na tabela para só se encontrem a partir das semifinais, caso cumpram suas campanhas.

CAMINHO ATÉ A COPA

Com a expansão para 48 equipes, o torneio passa a ter 12 grupos de quatro seleções. Avançam para a fase eliminatória os dois primeiros de cada chave e os oito melhores terceiros colocados. Assim, as equipes que chegarem à final disputarão oito partidas, uma a mais que no formato anterior.

A cerimônia desta sexta-feira define só a composição dos grupos. A tabela completa será divulgada pela Fifa em novo evento no sábado. A abertura do Mundial será em 11 de junho, no Estádio Azteca, no México. A final será realizada no MetLife Stadium, nos Estados Unidos, em 19 de julho de 2026.

