Ex-goleira dos EUA, Hope Solo é presa por dirigir bêbada com crianças no carro

Norte-americana também é acusada de abuso infantil e por resistir à prisão; advogado da ex-atleta se posicionou em suas redes sociais sobre o incidente

EFE - 05/04/2017 Hope Solo, ex-goleira da seleção norte-americana, conquistou duas medalhas de ouro olímpicas e um Mundial de futebol feminino



A ex-goleira da seleção feminina de futebol dos Estados Unidos, Hope Solo, foi presa no estacionamento do supermercado Wiston-Salem, localizado no estado da Carolina do Norte, e foi levada para a prisão de Forsyth na última quinta-feira, 31, acusada de dirigir embriagada. A polícia local ainda acusa a ex-atleta de resistir a prisão e de cometer abuso infantil, já que em seu carro encontravam-se duas crianças. A norte-americana já encontra-se solta e sua equipe utilizou as rede sociais para comentar sobre o incidente. “Hope não pode falar sobre essa situação, mas ela quer que todos saibam que seus filhos são sua vida, que ela foi libertada imediatamente e agora está em casa com sua família, que a história é menos grave do que a acusações iniciais sugerem, e que ela aguarda com expectativa a oportunidade de se defender dessas acusações”, informou Rich Nichols, advogado de Solo.