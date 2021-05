Ex-piloto da Fórmula Indy André Ribeiro morre aos 55 anos de câncer no intestino

Brasileiro começou sua carreira no kart aos 19 anos, em 1986, e venceu a prova New England 200

O ex-piloto brasileiro André Ribeiro, que se destacou na Fórmula Indy, morreu neste sábado, 22, de câncer no intestino aos 55 anos. A informação foi confirmada pelo perfil oficial da Fórmula Indy no Twitter. “Um piloto que fez história, um gentleman, um apaixonado pela velocidade. Nossos sentimentos de apoio e afeto à família”, escreveu. Ele deixa três filhas. O ex-piloto começou sua carreira no kart aos 19 anos, em 1986, sendo vice-campeão por três anos seguidos e vencendo a prova Duas Horas de Interlagos, em 1986 e 1987.

Em 1990, Ribeiro foi para a Europa e correu na Fórmula Opel, pela equipe Team Lotus Nederland, vencendo, pela National Cup, o Grande Prêmio de Spa-Francorchamps. Em 1991, competiu nas seis últimas provas do campeonato inglês de Fórmula 3, pela equipe Paul Stewart Racing, chegando em sexto lugar na prova de Donington Park. Em 1992, fez sua primeira temporada completa na Fórmula 3 conseguindo uma pole position em Silverstone, um pódio e terminando a temporada em 10º lugar. Em 1993, desta vez pela equipe Fortec Motorsport, fez sua melhor temporada na Fórmula 3, com duas poles e quatro pódios finalizando em 5º lugar. Sua estreia na Fórmula Indy foi pela equipe Tasman, quando venceu a prova New England 200 — marcando a pole position — e terminou a temporada em 17º lugar. Em 1999, aos 33 anos, se retirou das competições e se uniu ao proprietário da equipe Penske, Roger Penske, e montou no Shopping Aricanduva, em São Paulo, três concessionárias.