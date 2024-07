Família de Di María recebe ameaça com cabeça de porco perfurada com bala na Argentina

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Em março, um carro deixou um cartaz em frente à casa onde o atacante fica quando está na cidade, com a seguinte mensagem: “Diga a seu filho Ángel (Di María) que não volte a Rosário, porque, senão, estragaremos tudo matando um familiar. Nem Pullaro (governador provincial) vai te salvar. Não jogamos fora pedaços de papel. Jogamos chumbo (bala) e gente morta”.

As autoridades, porém, não acreditam que as ameaças tenham ligação com o futebol. Terceira cidade mais populosa da Argentina, Rosário vive uma crise de violência, com o aumento de facções ligadas ao tráfico de drogas. Aposentado da seleção argentina depois de conquistar a Copa América, Ángel Di María ainda não definiu qual será seu destino. Com passagens por Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain e Juventus, o atacante marcou 17 gols e deu 13 assistências em 48 partidas pelo Benfica na última temporada.