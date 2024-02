Fifa tem 3 propostas para sediar Copa do Mundo Feminina de 2027; Brasil passará por vistoria

Em relatório, país apresentou dez cidades que estão interessadas em receber o evento

Thais Magalhães/CBF Brasil deseja sediar a Copa do Mundo Feminina 2027 e passará por vistoria na próxima semana



A Fifa informou nesta quarta-feira, 14, que possui três propostas para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027. Entre os concorrentes estão o Brasil, um grupo formado por Alemanha, Bélgica e Holanda, e outro conjunto composto por Estados Unidos e México. Na próxima semana, uma comitiva da entidade realizará uma visita técnica nas possíveis cidades-sedes no país. Em relatório enviado à Fifa, o Brasil apresentou dez cidades interessadas em receber o evento: Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Neste primeiro momento, apenas quatro devem ser vistoriadas, entre os dias 20 e 23 de fevereiro.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

De acordo com a organização, o processo de avaliação terá como foco áreas prioritárias a serem elencadas pela visão do evento e seguindo as principais métricas: infraestrutura, serviços, comercial e sustentabilidade e direitos humanos. Além disso, o aspecto técnico da avaliação de propostas inclui um sistema de pontuação para avaliar e ponderar cada um dos critérios comerciais e de infraestrutura. A comitiva que irá vistoriar o Brasil é composta por 16 pessoas, entre elas, a diretora de Futebol Feminino da Fifa, Sarai-Paea Bareman, a diretora de Competição da Copa do Mundo Feminina, Rhiannon Ceirwen Martin, o líder do Comitê de candidatura, David Cardoso Simões, além do membro do Comitê Organizador das competições da Fifa, Wen Sun. A nomeação para a escolha do país que sediará o evento será feita por meio de uma votação aberta no Congresso da Fifa em Bangkok, na Tailândia, no dia 17 de maio deste ano.

*Com informações do Estadão Conteúdo