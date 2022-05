Final da Champions começa com confusão na entrada e atraso na partida

Torcedores sem ingresso invadiram o Stade de France; polícia usou gás de pimenta para conter a situação

THOMAS COEX / AFP Torcedores do Liverpool ficam do lado de fora antes da partida de futebol final da Liga dos Campeões da UEFA entre Liverpool e Real Madrid no Stade de France em Saint-Deni



Uma confusão antes do início da partida marcou a final da Champions neste sábado, 28. Os torcedores do Liverpool enfrentaram problemas no acesso e tiveram dificuldades para entrar no estádio. Algumas pessoas que não tinham ingresso invadiram o local e a polícia usou gás de pimenta para conter a situação. A informação foi divulgada pelo sistema de som do palco da decisão instantes antes do pontapé inicial. Essa confusão acabou atrasando o início da partida em 36 minutos, de acordo com a UEFA. Antes do jogo entre Liverpool e Real Madrid começar, boa parte das arquibancadas do Stade de France, que tem capacidade para 80 mil pessoas, estavam vazias, a maioria, no lado do Liverpool. Até o final do primeiro tempo, alguns torcedores ainda não tinham conseguindo entrar no estádio.