Flamengo oficializa Jorge Sampaoli como novo técnico

Argentino venceu concorrência com Jorge Jesus e assina contrato com o rubro-negro até o fim de 2024

EFE/Mariscal Jorge Sampaoli já treinou Santos e Atlético-MG no Brasil em passagens anteriores



O Flamengo oficializou na noite desta sexta-feira, 14, a contratação de Jorge Sampaoli como novo técnico da equipe. O argentinou assinou contrato com o rubro-negro até o fim de 2024. Ele chega para substituir o português Vitor Pereira, demitido após perder quatro títulos à frente do clube do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito de forma discreta nas redes sociais. “O Clube de Regatas Flamengo comunica que assinou acordo com o técnico Jorge Sampaoli para dirigir o elenco de futebol profissional até 31 de dezembro de 2024”, diz a publicação. Com a decisão da diretoria de Rodolfo Landim, o Flamengo encerra mais uma novela envolvendo um possível retorno de Jorge Jesus, queridinho da torcida depois de sua passagem pelo clube carioca entre 2019/20, quando conquistou a Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca e Supercopa do Brasil. Nessa semana um áudio de Jesus vazou dizendo que cumpriria o contrato com o Fenerbahçe, da Turquia, até o fim de maio. No entanto, se o clube o esperasse perderia cinco rodadas do Brasileirão, partida decisiva da Copa do Brasil e duas rodadas da Libertadores.