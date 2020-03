Reprodução/Flamengo Flamengo após o título da Recopa Sul-Americana



O Flamengo está a alguns passos de receber mais um grande reforço para a temporada 2020 – e não se trata de mais uma contratação de peso vinda da Europa. Rumores apontam para uma possível negociação entre o clube carioca e a Amazon para o espaço designado ao patrocinador master da camisa, hoje ocupado pelo Bs2.

O banco mantém um contrato de R$ 15 milhões com o Fla, e os valores do novo patrocinador ainda não foram confirmados. A partir de agora, a diretoria rubro-negra deve analisar a proposta. Se sacramentado, o negócio precisa ser aprovado pelo Conselho Deliberativo do clube.

O contrato do Bs2 vai até o fim da temporada, o que não impediria a entrada do novo patrocinador. Uma cláusula em contrato permitiria seu rompimento e, posteriormente, após uma revisão de valores, a inclusão em outra parte do uniforme. As informações são do Globo Esporte.

Pelo terceiro ano consecutivo, a empresa de Jeff Bezos lidera o ranking das 500 marcas mais valiosas do mundo, feito pela consultoria Brand Finance, avaliada em US$ 220,7 bi, à frente de gigantes como Google e Apple.