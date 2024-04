Flamengo vence o Nova Iguaçu e conquista primeiro título na Era Tite

Gol foi do camisa 27, Bruno Henrique

MAGA JR/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO O rubro-nego levou apenas 1 gol em todo o campeonato



O técnico Tite conquistou neste domingo (7) seu primeiro título em vermelho e preto. O caneco do Campeonato Carioca, aliás, já estava encaminhado após o 3 a 0 no final de semana anterior. De volta ao Maracanã, o Mengão ganhou de 1×0 do Nova Iguaçu e deu a volta olímpica no Maracanã lotado, continuando assim, sendo o maior campeão carioca. O gol foi de Bruno Henrique. Também impressionou a solidez defensiva do Mengão, que sofreu apenas um gol durante todo o campeonato. Tite já havia conquistado a Taça Guanabara e confirmou o 38º título carioca do Fla.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Mengão entrou em campo tranquilo com a vantagem adquirida no primeiro jogo. Com dois gols de Pedro e um contra que teve a participação do centroavante, o Flamengo fez 3 a 0 e praticamente definiu a disputa. Foi o 38º título carioca do Rubro-Negro na história, o quarto nos últimos seis anos, mas havia o amargo gosto de ter perdido as finais de 2022 e 2023 para o Fluminense. O Tricolor carioca foi vítima do Fla nas semifinais na edição deste ano. Destaque do Nova Iguaçu na competição, o atacante Carlinhos foi contratado pelo Flamengo.