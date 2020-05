Fluminense: Com arrecadação de ingresso simbólico, clube distribui cestas para funcionários

Divulgação/Fluminense 429 colaboradores serão beneficiados pelas cestas básicas



A venda dos ingressos simbólicos vendidos pelo Fluminense para a transmissão da decisão do Campeonato Carioca de 1995 resultou na compra de 429 cestas básicas para os funcionários do clube. Por causa da pandemia, o clube reexibiu a partida do histórico “gol de barriga” para arrecadação de fundos.

Nesta segunda feira, 340 já foram entregues em Laranjeiras e Xerém, no Rio de Janeiro. Os colaboradores que recebem até cinco salários mínimos no Flu tem direito ao benefício. Os que têm filhos de até seis anos de idade, tiveram alguns itens especiais na cesta.

Mais de 21 mil bilhetes foram vendidos pela internet durante a campanha. O presidente do Tricolor agradeceu o engajamento da torcida. “Quero agradecer aos nossos campeões de 95 – pelo título que nos deram -, e a vocês, torcedores, porque essa ajuda vai possibilitar a compra de muitas cestas básicas para os nossos funcionários, nesse momento de tantos desafios e dificuldades”, disse Mário Bittencourt.