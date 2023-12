Fluminense chega à Arábia Saudita para estreia no Mundial de Clubes

Equipe brasileira estreia na segunda-feira, 18, contra o vencedor do confronto entre Al-Ittihad e Al Ahly

Reprodução/X/@FluminenseFC Elenco do Fluminense chegou nesta quarta-feira, 13 na Arábia Saudita



O Fluminense chegou à Arábia Saudita na manhã desta quarta-feira, 13, após uma viagem de 13 horas saindo do Rio de Janeiro. O time brasileiro está se preparando para sua estreia no Mundial de Clubes, que acontecerá na próxima segunda-feira, dia 18. O técnico Fernando Diniz irá comandar o primeiro treino da equipe na Arábia Saudita nesta quinta-feira, às 16h30, horário local, que equivale às 10h30 pelo horário de Brasília. Os treinos também estão programados para sexta-feira, sábado e domingo, no mesmo horário. A estreia do Tricolor das Laranjeiras no Mundial de Clubes está marcada para segunda-feira, 18, às 15 horas pelo horário de Brasília. O time entrará diretamente na semifinal, enfrentando o vencedor do confronto entre Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e Al Ahly, do Egito, que será disputado na sexta-feira, 15. A outra semifinal contará com o Manchester City, considerado o favorito ao título, e o vencedor do confronto entre Club León e Urawa Reds.