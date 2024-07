30 anos do tetra: veja como está a equipe que conquistou a Copa do Mundo de 1994 para o Brasil

Seleção brasileira, comandada por Carlos Alberto Parreira, venceu a Itália de forma dramática nos pênaltis, no Estádio Rose Bowl, nos Estados Unidos

No dia 17 de julho de 1994, o Brasil conquistou o quarto título mundial de sua história no futebol. A Seleção Brasileira, comandada por Carlos Alberto Parreira, venceu a Itália de forma dramática nos pênaltis, no Estádio Rose Bowl, nos Estados Unidos, e recebeu o título de tetracampeã. Três décadas depois, exatamente nesta quarta-feira, a maioria dos jogadores e da comissão técnica do time histórico segue envolvida com o futebol. Confira o que fazem hoje os protagonistas da conquista:

1- Taffarel

Taffarel foi o goleiro titular na campanha do tetracampeonato. Ele se aposentou como jogador em 2003 e agora trabalha como preparador de goleiros da Seleção Brasileira e do Liverpool, da Inglaterra.

2- Jorginho

Jorginho foi o titular da lateral direita na Copa do Mundo de 1994. Ele se aposentou como jogador em 2002, pelo Fluminense. De 2006 a 2010, foi o auxiliar técnico de Dunga na Seleção Brasileira, disputando o Mundial da África do Sul no cargo. Ex-lateral treinou o Buriram United, da Tailândia até maio.

3- Cafu

Em 1994, Cafu disputou a primeira final de Copa do Mundo e substituiu Jorginho. Considerado um dos maiores laterais-direitos da história, Cafu está aposentado desde 2008 e é embaixador da Fifa e da Uefa.

4- Branco

Branco foi um dos destaques do Brasil na Copa de 1994. Nas quartas de final, marcou um importante gol de falta na vitória por 3 a 2 sobre a Holanda. O lateral-esquerdo se aposentou pelo Fluminense, em 1998. Atualmente, Branco trabalha na CBF como coordenador das seleções de base.

5- Leonardo

Na Copa de 1994, Leonardo ficou marcado pela expulsão no jogo contra os Estados Unidos, nas oitavas de final, vencido pelo Brasil por 1 a 0. O ex-lateral-esquerdo já foi técnico do Milan e dirigente esportivo do PSG.

6- Aldair

Titular da zaga em 1994, Aldair se aposentou dos gramados em 2010. Ex-zagueiro, joga futevôlei atualmente, aos 58 anos. Em 2012, foi campeão mundial da modalidade.

7- Márcio Santos

Durante a carreira, Márcio defendeu São Paulo, Internacional, Botafogo, Atlético, Santos, Bordeaux e Fiorentina, entre outros. Aos 54 anos, o ex-zagueiro trabalha como empresário e é dono de comércios em Santa Catarina.

8- Mauro Silva

Mauro foi volante titular na Copa de 1994. Ele se aposentou como jogador, em 2005. Atualmente, o ex-volante é vice-presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF).

9- Dunga

Capitão do tetra, Dunga deixou os gramados em 2000. O gaúcho teve duas passagens como treinador da Seleção Brasileira – de 2006 a 2010 e de 2014 a 2016. O ex-volante está sem clube no momento.

10-Bebeto

Na Copa de 1994, Bebeto formou, ao lado de Romário, uma das duplas de ataque mais icônicas da história do futebol. O camisa 7 marcou três gols na campanha do tetra e também ficou marcado pela comemoração conhecida como ‘embala neném’ em homenagem ao filho Matheus que tinha acabado de nascer. Bebeto se aposentou em 2003. Atualmente, ele segue na carreira política. Em 2018, foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro.

11- Romário

Com cinco gols, Romário foi o craque e vice-artilheiro da Copa de 1994, ano em que também ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo. Atualmente, é senador pelo Rio de Janeiro e presidente do América-RJ desde o final de 2023.

11- Viola

Viola entrou no lugar de Zinho na decisão do Mundial. O atacante ex-Corinthians atuou profissionalmente até os 46 anos, quando se aposentou definitivamente no Taboão da Serra. Hoje vive em Santana de Parnaíba, em São Paulo.

12- Mário Jorge Lobo Zagallo

Zagallo era o braço-direito de Parreira na conquista do tetra. Em 1994, como auxiliar técnico, ele conquistou o último dos quatro títulos mundial da carreira. Zagallo morreu em janeiro de 2024, aos 92 anos.

13- Zinho

Desde a aposentadoria, em 2007, Zinho atuou em diferentes posições no mundo futebol. Treinou o antigo Miami FC, em 2010, e o Nova Iguaçu, em 2011, e em 2015 foi auxiliar técnico no Vasco da Gama. Atualmente é comentarista da ESPN Brasil. 15- Mazinho Meio-campista do Brasil na Copa de 1994, anunciou aposentadoria recentemente. Além de ter cuidado da carreira dos filhos, Mazinho é responsável pela Alcântara Family Foundation, projeto dedicado ao desenvolvimento social e ao bem-estar de pessoas necessitadas através do esporte.

