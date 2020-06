As vozes da emoção: ouça o compacto da final da Copa de 1970

Reprodução/FIFA Brasil e Itália se enfrentaram na final da Copa de 70



Nesta edição do podcast 90 anos de Copa, viaje até o Estádio Azteca, na Cidade do México, com as ondas da Jovem Pan. Cinquenta anos depois, ouça um compacto de meia hora da decisão da Copa de 1970 com as vozes inesquecíveis do rádio: Joseval Peixoto, Fiori Gigliotti e Pedro Luiz.

No dia 21 de junho daquele ano, a seleção brasileira arrasou a Itália por 4 a 1 e conquistou o tricampeonato mundial de futebol. Carlos Alberto Torres ergueu a taça Jules Rimet: o futebol arte estava consagrado em definitivo.

Ouça a íntegra:

90 anos de Copa

No podcast especial, Thiago Uberreich reúne fatos, curiosidades e personalidades que construíram cada jogada da mais importante competição do esporte que é paixão nacional.

Confira todos os episódios AQUI.