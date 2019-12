Abel Braga decide ir à Justiça para cobrar parte nas premiações dos títulos do Flamengo

Thiago Ribeiro/Estadão Conteúdo Abel Braga foi anunciado como treinador do Vasco para 2020



Recém-anunciado no Vasco, Abel Braga decidiu ir à Justiça para cobrar a sua cota-parte nos prêmios dos dois títulos conquistados pelo Flamengo no segundo semestre deste ano: os da Copa Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro. A informação é do jornal Extra.

O treinador comandou o time rubro-negro em seis dos 13 jogos disputados pela equipe no torneio continental e em seis dos 38 jogos do Flamengo no Brasileirão. Ele julga ter direito a uma quantia proporcional à essa participação nos respectivos campeonatos.

O caso será entregue a Paulo Reis, advogado vascaíno da esfera trabalhista, e deve se arrastar por algum tempo.

Pelos títulos da Libertadores e do Brasileirão, o Flamengo recebeu da Conmebol, da CBF e de patrocinadores cerca de R$ 127,3 milhões em premiação.