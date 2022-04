A última partida do experiente técnico, assim, foi o empate em 0 a 0 diante do Unión Santa Fé (Argentina), quando deixou o Maracanã sendo vaiado pelos torcedores

DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Abel Braga não é mais o técnico do Fluminense



Pressionado após os resultados ruins no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana, Abel Braga pediu para deixar o cargo de treinador do Fluminense na manhã desta quinta-feira, 28. A última partida do experiente técnico, assim, foi o empate em 0 a 0 diante do Unión Santa Fé (Argentina), quando deixou o Maracanã sendo vaiado pelos torcedores, na terça-feira passada. Contratado no início desta temporada, “Abelão” comandou o time em 26 jogos, conseguindo 17 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Seus principais feitos foram as conquistas da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca – este último troféu não era levantado pelo Tricolor das Laranjeiras há dez anos.

“Abel é o treinador mais vitorioso da história do clube e um exemplo para todos nós. Sua generosidade e amor ao Fluminense jamais serão esquecidos”, escreveu a diretoria, em comunicado. Sem “Abelão”, o Fluminense volta a campo neste domingo, 1º, para enfrentar o Coritiba, no Couto Pereira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro – o auxiliar Marcão será o interino. Com quatro pontos conquistados, o Tricolor é somente o 13º colocado na competição nacional. Já na Sul-Americana, o time carioca é apenas o terceiro colocado do Grupo H e precisa de uma vitória na próxima quarta-feira, 4, frente ao Júnior Barranquilla (Colômbia), para continuar sonhando com a classificação ao mata-mata – apenas o melhor de cada chave avança às oitavas de final.