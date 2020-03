Abel Braga não é mais treinador do Vasco

Carlos Gregório Jr/Vasco da Gama Saída de Abel foi decidida em conjunto com a diretoria vascaína



Após a derrota por 2 x 0 para o Fluminense, neste domingo pela Taça Rio, Abel Braga informou que não é mais o treinador do Vasco da Gama.

Em comunicado divulgado à imprensa, Abel informou que se reuniou com a cúpula do clube e tomou a decisão de interromper o trabalho.

“Como falei na minha última coletiva, depois do jogo contra o Goiás, gosto muito do Vasco, do presidente, dos jogadores, da torcida e do ambiente de trabalho. Mesmo com a crise financeira, jamais faltou dedicação e entrega. Mas as coisas não estão acontecendo da forma como imaginamos. Assim, num momento em que os campeonatos estão parados por motivo de força maior, saio para que o clube encontre um profissional que tenha tempo para trabalhar e tentar os ajustes necessários. Fica o meu agradecimento a todos”, declarou.

Abel dirigiu o Vasco por três meses. Em 14 partidas, venceu quatro, empatou cinco e perdeu cinco, marcando apenas oito gols. As críticas da torcida, os resultados e atuações ruins contribuíram com a saída do treinador.

Sob o comando dele, o Vasco foi eliminado na primeira fase da Taça Guanabara, s classificou para a terceira fase da Copa do Brasil e para a segunda fase da Sul-Americana. A classificação para as semifinais da Taça Rio é considerada improvável.