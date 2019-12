Acabou a novela! Renato Gaúcho renova com o Grêmio até o fim de 2020

Divulgação Renato Gaúcho renovou contrato com o Grêmio até 2020



O Grêmio anunciou na manhã desta quinta-feira (19) que renovou o contrato de Renato Gaúcho. Desta forma, após muita novela envolvendo a permanência do treinador, ficou decidido que o ídolo do Tricolor continuará no comando do time até o final de 2020.

“Com grande satisfação o Grêmio anuncia à sua torcida que chegou a um acordo com o técnico Renato Portaluppi para renovação de contrato entre as partes. O novo vínculo foi selado nesta quinta-feira e terá validade até o final de 2020. Tricampeão da América, Renato começará a quarta temporada consecutiva no comando do Grêmio, no que será seu quinto ano de trabalho à frente da equipe”, comunicou o clube.

A renovação põe um ponto final no drama envolvendo a extensão do vínculo do treinador. No começo de dezembro, Renato havia comentado que não estava certo sobre o seu futuro.

“Não estou preocupado com o meu contrato. Ele vai até o dia 20 de janeiro. Não estou dizendo 100% que vou ficar, mas atualmente sou treinador do Grêmio e tenho que ajudar. A gente já vem pensando há muito tempo”, comentou Renato, no dia 6 de dezembro, em entrevista coletiva após vitória sobre o Cruzeiro.

Agora, Renato tenta aumentar a sua lista de títulos com o Grêmio. Desde seu retorno, em setembro de 2016, o técnico liderou o vestiário na conquista da Libertadores da América, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Gauchão de 2018 e 2019 e da Recopa Gaúcha deste ano.