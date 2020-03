Advogado de Ronaldinho Gaúcho diz que ex-jogador está em choque

Reprodução Ronaldinho Gaúcho foi detido no Paraguai



Advogado de defesa de Ronaldinho Gaúcho, Adolfo Marín afirmou, nesta quinta-feira (5), que o ex-craque está em estado de choque após ter sido detido com documentos falsos junto com o irmão, no Paraguai. Segundo o jurista, o ídolo da torcida do Barcelona não sabe o que aconteceu e está disposto a colaborar com as autoridades locais.

“Ronaldinho Gaúcho está chocado e ainda não entende o que aconteceu”, disse Marín, em entrevista ao jornal “Extra”. O advogado alegou que “R10” e seu irmão Assis apenas pegaram os documentos quando desembarcaram em solo paraguaio e que eles deveriam ser tratados como vítimas.

“Ele poderia entrar sem problemas com seu passaporte e carteira de identidade brasileira. Ele não é especialista em documentos. Ele acreditaria que eles deram a ele esses documentos de cortesia, de forma honorária. Eles desceram do avião com efervescência, lhes pediram os passaportes, eles os entregaram e aí veio o dilúvio”, declarou.

Mais cedo, o promotor Federico Delfino, responsável pela investigação sobre o porte de documentos falsos, disse que Ronaldinho e Assis deverão permanecer à disposição da Justiça Paraguaia por tempo indeterminado.

O astro do futebol e o irmão, que gerencia sua carreira, foram detidos ontem (4) e passaram toda a noite sob custódia. Hoje pela manhã, ambos prestaram depoimento na sede do Ministério Público paraguaio, localizada em Assunção.

Em seguida, os ex-jogadores foram encaminhados para o Departamento de Crime Organizado do país, onde também terão que dar explicações. Delfino afirmou em uma entrevista coletiva que a acusação contra Ronaldinho e Assis seria de uso de documento público com falso conteúdo.