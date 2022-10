AeroFla: Torcida faz grande festa em embarque do Flamengo para a final da Libertadores; assista

Centenas de torcedores levaram sinalizadores, balançaram bandeiras de mastro e cantaram antes da viagem do time para Guayaquil, no Equador

CARL DE SOUZA / AFP Torcida do Flamengo faz grande festa em despedida do time para a final da Libertadores da América



A torcida do Flamengo fez uma grande festa na manhã desta quarta-feira, 26, na despedida ao elenco antes da final da Copa Libertadores da América 2022, que será disputada contra o Athletico-PR. No já conhecido “AeroFla”, centenas de torcedores levaram sinalizadores, balançaram bandeiras de mastro e cantaram no embarque do time rubro-negro para Guayaquil, no Equador – a grande decisão do torneio da Conmebol está marcada para começar às 17 horas (de Brasília) do próximo sábado, 29. O ônibus com toda a delegação chegou ao Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, por volta das 9 horas e transitou vagarosamente, cercado por flamenguistas. A expectativa é que o voo fretado saia por volta das 10 horas e leve seis horas até chegar à cidade equatoriana.

Assista aos vídeos do AeroFla abaixo: