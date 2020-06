Alan Franco, volante do Del Valle, é o novo reforço do Atlético-MG

Reprodução/Facebook Alan Franco, do del Valle, é o novo reforço do Atlético-MG



O volante Alan Franco é o novo reforço do Atlético-MG. O anúncio da transferência foi feito pelo Independiente del Valle, atual clube do equatoriano, campeão da Copa Sul-Americana em 2019.

O contrato será válido por quatro anos, mas os detalhes financeiros não foram revelados pelos clubes. O time do Equador manterá sua porcentagem de 35% sobre os direitos econômicos do jogador.

“Alan Franco assina por 4 anos com Atlético e realizará os respectivos exames médicos. #IDV mantém 35% dos direitos esportivos”, escreveu o Independiente del Valle em publicação no seu perfil no Twitter.

Trajetória

Com apenas 21 anos, Alan Franco defendeu apenas o del Valle em sua carreira profissional. Ele fez parte do time vencedor da Sul-Americana, e defendeu a seleção equatoriana no Pré-Olímpico, neste ano.

O time desejou boa sorte para o jovem no futebol brasileiro. “Que todas as coisas boas o sigam, o encontrem e fiquem com você, faz parte do processo. Boa sorte, Alan, neste novo desafio! Cuidem dele, Atlético”.

Além da contratação de Franco, os mineiros buscam outros reforços durante a paralisação do futebol. Léo Sena, que pertence ao Goiás, é um dos desejos. Os clubes chegaram recentemente a um acordo verbal, mas a transferência ainda não foi concretizada.