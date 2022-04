América-MG e Atlético-MG ficam no empate em 1º confronto pela Libertadores

Clássico mineiro terminou em 1 a 1, no Mineirão; Galo lidera o Grupo D, enquanto o Coelho é 3º colocado

ALESSANDRA TORRES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO América e Atlético empataram o primeiro clássico mineiro da Libertadores



O clássico mineiro entre América-MG e Atlético-MG terminou em 1 a 1. Essa foi a primeira vez que as duas equipes se enfrentaram na história da Copa Libertadores, sendo que o Coelho é um dos estreantes da temporada. O jogo no Mineirão foi dominado pelos atuais campeões brasileiros. O Atlético teve mais chances de balançar as redes, tendo chutado 28 vezes ao gol com 7 delas no alvo. Mas foi o América quem abriu o placar. Aos 6 minutos do segundo tempo, Felipe Azevedo fez boa jogada pela esquerda e chutou de muito longe, marcando um golaço. Aos 40, Ademir (que era atacante do Coelho na temporada passada) empatou depois de receber na entrada da área. Ele estava impedido, mas como não há VAR na primeira fase do torneio, o gol foi confirmado. O Atlético segue líder do Grupo D, e o América é o terceiro. Na próxima rodada, o Galo viaja para enfrentar o Independiente del Valle, terça-feira, dia 26, às 21h30 (horário de Brasília). O Coelho joga contra o Tolima, na quarta-feira, dia 27, às 19h.