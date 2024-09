Ancelotti admite que Vinícius Júnior ‘não está em sua melhor versão’

Candidato ao prêmio Bola de Ouro, brasileiro não balançou as redes na vitória sobre o Equador por 1 a 0 e nem na derrota para o Paraguai, na terça, por 1 a 0

Chema Moya/EFE O atacante já vinha de atuações abaixo do esperado na Copa América, quando o Brasil foi eliminado pelo Uruguai nas quartas de final



Depois das fracas performances de Vinícius Júnior com a camisa da seleção brasileira, o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, admitiu nesta sexta-feira que o atacante “não está em sua melhor versão”. No entanto, o treinador ponderou que os resultados recentes do Brasil não se devem à queda de rendimento do jogador. “Ele não está na sua melhor versão, mas ainda é muito importante para nós, porque foi decisivo na conquista da Supercopa da Europa, com uma assistência. É verdade que ele não marcou como sempre, mas não temos pressa. A equipe marcou, ele tem sido importante e minha última preocupação é a condição do Vinícius porque ele sempre trabalha bem e dá tudo que pode. É só uma questão de tempo até que sua melhor versão chegue”, disse o italiano.

O treinador também comentou sobre o desempenho do atacante nas duas partidas da seleção brasileira na última Data Fifa. Candidato ao prêmio Bola de Ouro, Vini Jr. não balançou as redes na vitória sobre o Equador por 1 a 0 e nem na derrota para o Paraguai, na terça, por 1 a 0. O atacante já vinha de atuações abaixo do esperado na Copa América, quando o Brasil foi eliminado pelo Uruguai nas quartas de final. “O problema do Brasil, e não quero me aprofundar nesse assunto, não é um problema individual, é mais geral de uma equipe que está com dificuldade de trazer à tona a sua melhor versão. Não é o tipo de problema de ‘ele joga bem no Real e mal no Brasil’ e é por isso que o Brasil não joga bem. É um problema mais geral. Estamos encantados com ele. Não podemos esquecer que Vinícius nos permitiu vencer duas Ligas dos Campeões. Se quisermos que ele tenha a sua melhor versão, temos que lhe dar todo o carinho aqui, no Real Madrid.”

Ancelotti era o grande alvo da CBF para comandar a seleção brasileira. No ano passado, o presidente Ednaldo Rodrigues chegou a afirmar que estava tudo certo com o italiano, que acabou renovando seu contrato com o Real Madrid, derrubando os planos de Ednaldo, que trocou Fernando Diniz por Dorival Júnior no início deste ano.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Marcelo Bamonte