Após ataque contra jogadores do Grêmio, federação gaúcha remarca GreNal

Clássico será disputado no dia 9 de março; data foi definida após conversa entre os clubes e a emissora que detém os direitos de transmissão da competição

Natalia Mauro/Internacional/Divulgação Confronto acontecerá no Estádio Beira-Rio, onde o Internacional manda seus jogos



A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) informou que o clássico GreNal 435, disputado entre Grêmio e Internacional, será remarcado para o dia 9 de março, às 19h no Estádio Beira-Rio. Segundo a FGF, a nova data do embate foi definida após conversas com os dois clubes e com a empresa que detém os direitos de transmissão. O jogo aconteceria no último sábado, 26, mas não ocorreu porque o ônibus que transportava a delegação do Grêmio foi atacado e alguns jogadores foram atingidos. O paraguaio Villasanti foi atingido por uma pedra e recebeu atendimento. O confronto que é válido pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho 2022 será o 435º da história entre as equipes. A 10ª rodada do Campeonato Gaúcho segue marcada para os dias 5 e 6 de março, seguindo a tabela original, assim como a última rodada da primeira fase, que está marcada para o dia 12 de sábado.