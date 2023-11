Após derrota para a Argentina, Gabriel Jesus, camisa 9 da seleção brasileira, diz que gol não é seu ‘ponto forte’

Jogador falou sobre seu desempenho depois de completar nove jogos consecutivos sem balançar as redes com a Amarelinha

WALLACE TEIXEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Gabriel Jesus chegou ao seu nono jogo seguidos sem marcar gols pela seleção brasileira



O atacante Gabriel Jesus avaliou seu desempenho na seleção brasileira após passar mais um jogo em branco. Após a derrota para a Argentina na noite desta terça-feira, 21, pela 6ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, o camisa 9 afirmou que o gol “não é seu ponto forte”. Jogador do Arsenal, Jesus não marca com a Amarelinha desde o amistoso contra a Coreia do Sul, em junho do ano passado. No total, o atleta soma 19 gols marcados pela seleção brasileira em 64 partidas. Foi a nona partida seguida sem balançar as redes. Contra a Albiceleste, ele atuou durante os 90 minutos. “Tem coisas que eu não controlo. Tento, busco, me movimento e ajudo a equipe. O gol, é inevitável. Acredito que não seja meu ponto forte. Faço gol, estou lá para fazer gol. Tanto que fiz gol na Seleção e quando voltar a fazer gol, vai acontecer. É trabalhar. Trabalho quieto”, disse o atacante. O atacante garantiu que situação não o incomoda. “Tem coisas que me incomodaram bastante no ciclo após a Copa de 2018. Eu era mais jovem, tinha outra cabeça. Hoje sou um homem maduro, formado, pai de família. Entendo que o futebol é uma prioridade para mim e sempre vou dar a minha vida para fazer o melhor. Principalmente quando vier jogar pela seleção brasileira, que é um sonho que eu sempre tive. Não sou de rebater críticas, nem de ficar feliz com elogios. Já fiquei e já fiquei mal por críticas também. Mas nada me incomoda mais”, afirmou Jesus. A derrota deixou o Brasil na sexta posição na classificação, com 7 pontos. Na próxima rodada, em setembro do ano que vem, o Brasil recebe o Equador.