Após novos testes, Coritiba confirma dois casos positivos para covid-19

Divulgação/Coritiba Coritiba confirmou dois casos de Covid-19 entre jogadores e funcionários



O Coritiba confirmou, por meio de nota divulgada nesta quarta-feira, dois casos positivos de covid-19 no clube. Conforme orienta o protocolo de saúde para a retomada do futebol, o time testou 64 pessoas, entre atletas, comissão técnica e demais colaboradores.

Os dois casos são assintomáticos, e os profissionais, que não tiveram identidade revelada, estão cumprindo o período de isolamento em casa, com acompanhamento da equipe médica e do clube.

O Coritiba voltou aos treinamentos no dia 1º de maio, mas de maneira virtual. No último dia 25, quando a Secretaria de Saúde do Paraná permitiu que as atividades voltassem a ser realizadas, os trabalhos no CT da Graciosa foram retomados. Uma semana antes, o Coxa testou 50 pessoas, todas negativas para o vírus.