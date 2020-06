Após testes, Ceará confirma 17 casos de covid-19, nove deles entre jogadores

Felipe Santos / Ceará SC No Ceará, 17 colaboradores foram diagnosticados com a covid-19



O Ceará testou jogadores e demais funcionários para a covid-19, e o número de casos surpreendeu. Os exames apontaram que 17 pessoas no clube, nove delas jogadores, foram diagnosticados com a doença. Os nomes não foram divulgados.

Além dos atletas que testaram positivo, outros quatro tês suspeita de contato com o vírus. Os 13 foram afastados das atividades, e devem permanecer em quarentena pelos próximos 14 dias, com acompanhamento do departamento médico.

O restante do elenco voltou aos treinamentos, liberados pelo governo do Ceará. “Dos 23 atletas que já treinam em Porangabuçu, 2 foram positivados, mas já estão totalmente recuperados e treinam normalmente. 5 membros da comissão técnica se encaixam na mesma situação e já voltaram às atividades no estádio Vovozão. Dos funcionários testados positivo, 7 já estão recuperados e 3 ainda estão isolados. Todos os positivados farão retestes durante o período de reclusão. Conforme legislação, todos os casos positivos foram notificados às autoridades”, explicou o clube.

Neste primeiro momento, os jogadores farão atividades individuais, visando retomar a forma física. Essa etapa é chamada de Fase 1. A Fase 2, com treinamentos de maior intensidade e proximidade, ainda não tem data para começar.

* Com Estadão Conteúdo