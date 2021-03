Árbitro urina em campo antes de Boa Vista x Goiás pela Copa do Brasil; assista 

Imediatamente, a cena protagonizada pelo juiz Dênis da Silva Ribeiro repercutiu nas redes sociais e agitou os amantes a web

Reprodução/Premiere O árbito Dênis da SIlva Ribeiro urinou no próprio calção



O árbitro Dênis da Silva Ribeiro protagonizou uma cena curiosa na noite da última quinta-feira, 11, antes de começar a apitar a partida entre Boa Vista e Goiás, no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema, no Rio de Janeiro, pela Copa do Brasil. Momentos antes da bola rolar, as imagens do “Premiere” flagraram o juiz alagoano urinando no próprio calção. Imediatamente, a cena repercutiu nas redes sociais e agitou os amantes do futebol. Veja algumas reações abaixo. A partida terminou 3 a 1 a favor do time da casa, que eliminou os goianos na 1ª fase do torneio nacional.

O árbitro da partida do @goiasoficial contra o Boavista, Denis da Silva de Alagoas, antes de começar o jogo urinou, detalhe: nas calças. Duro será passar o primeiro tempo todo com calção molhado. pic.twitter.com/zi22AaCm7A — edson junior da onda (@edsondaonda) March 12, 2021

Vocês acreditariam se falasse que o árbitro do jogo do Goiás se mijou? 😂😂 — Leões de São Paulo 😷💉 (@LeoesDeSaopaulo) March 12, 2021

Pera aí. O árbitro de Boavista x Goiás deu um mijão nas pernas? Que isso amigo! O futebol brasileiro anda perigozaço!pic.twitter.com/7fNhwKwyJh — FutebolNews (@realfutebolnews) March 12, 2021

Bicho, o árbitro de Boavista x Goiás meteu uma mijada nas pernas? A Copa do Brasil é um show à parte! pic.twitter.com/KlnaJaotJL — Flaxias 🌐🌐 Informativo (@flaxiascaxias) March 12, 2021