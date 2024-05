Arena do Grêmio é saqueada em meio a transtornos causados pelas chuvas no Rio Grande do Sul

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a loja Grêmio Mania sendo saqueada por um grupo de pessoas; clube ainda calcula o prejuízo

MIGUEL NORONHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Loja de produtos do clube que fica no estádio foi saqueada durante a madrugada



A Arena do Grêmio foi saqueada na manhã deste domingo (5), em meio ao desastre climático que já causou a morte de pelo menos 75 pessoas no Rio Grande do Sul. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a loja Grêmio Mania, localizada na Esplanada do estádio, sendo saqueada por um grupo de pessoas. O clube tricolor confirmou o episódio e disse que ainda não é possível mensurar o prejuízo. A Arena foi considerada um ponto vulnerável pelas autoridades e foi evacuada na sexta-feira, após a declaração de calamidade pública pela Prefeitura de Porto Alegre, devido às fortes chuvas que causaram enchentes em toda a capital gaúcha.

O gramado foi invadido pelo alagamento que atingiu diversos pontos do bairro de Humaitá, na zona norte do município. Durante a madrugada de sábado (4), o estádio acolheu cerca de 80 moradores da comunidade local, incluindo crianças e uma grávida, mas está trabalhando para encaminhá-los para abrigos oficiais da Prefeitura, com auxílio do Exército. “A Arena está sem energia e água. Por essa razão, os desabrigados estão sendo direcionados para locais seguros. Recomendamos que a população se desloque aos abrigos oficiais”, comunicou a administração do estádio.

Os jogos do Grêmio, Internacional e Juventude foram adiados devido ao desastre climático. A Conmebol também anunciou o adiamento das partidas da dupla Gre-Nal, pela Libertadores e pela Sul-Americana, que ocorreriam no meio da semana, devido à paralisação das operações no aeroporto Salgado Filho e ao bloqueio das vias de acesso ou saída de Porto Alegre pelas enchentes. Os jogadores estão atuando como voluntários para resgatar pessoas ilhadas e em áreas de risco.