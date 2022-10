Arrascaeta se destaca como o grande craque de um Flamengo repleto de estrelas

Referência na armação do time, meio-campista uruguaio conquistou a torcida com talento, títulos e amor à camisa

FERNANDO ROBERTO/AGÊNCIA PIXEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Arrascaeta está há 4 anos no clube carioca e já conquistou 14 títulos



“Uruguaio mais carioca do Brasil”, Giorgian De Arrascaeta se destacou no Flamengo em meio a um elenco recheado de estrelas e conquistou a idolatria da torcida rubro-negra. No clube desde 2019, o meio-campista acaba de conquistar seu 14º título com o clube, sendo protagonista em praticamente todos eles. Revelado pelo Defensor Sporting, do Uruguai, em 2012, Arrascaeta chegou ao Brasil em 2015 quando assinou com o Cruzeiro. Curiosamente, enfrentou o Flamengo na final da Copa do Brasil de 2017 e fez o gol do empate no primeiro jogo, depois conquistando a taça nos pênaltis. Ele voltou a decidir um título do mesmo campeonato em 2018, contra o Corinthians, depois de viajar 25 horas no pós-jogo da seleção uruguaia. É claro que o sucesso chamou a atenção do gigante carioca. Em 2019, “Arrasca” fechou com o Fla por R$ 63,7 milhões (quarta transferência mais cara da história do futebol brasileiro). Logo no início do ano, já conquistou a Taça Rio, marcando na final contra o Vasco. Pelo Brasileirão, foi campeão e conquistou o troféu de gol mais bonito do torneio. Na Copa Libertadores, foi decisivo na final contra o River Plate, e o clube brasileiro terminou com o título. No ano seguinte, venceu a Supercopa do Brasil e se destacou em diversos jogos do Brasileiro.

Em 2021, levou novamente a Supercopa sendo eleito o melhor jogador da partida. Continuou entregando boas atuações e, mesmo sem o título, figurou na seleção da Copa Libertadores. Nessa temporada, foram 55 jogos, 13 gols marcados e 19 assistências somente pelo clube — contando seleção uruguaia, os números são ainda maiores, com 64 jogos, 18 gols e 21 assistências. Segundo ranking da Footstats, “Arrasca” é o terceiro do Flamengo em finalizações, atrás apenas de Gabriel e Pedro; o primeiro em cruzamentos; o primeiro em assistências; e o quinto em desarmes. O time perde muito sem ele em campo e tem mais dificuldades de criação. Nessa reta final de temporada, o uruguaio tem jogado no sacrifício. Em entrevista à ESPN, ele explicou que está com pubalgia e pode passar por cirurgia em breve. “É complicada. A gente sempre quer dar o melhor. Às vezes atrapalha porque eu estou sempre em campo, então há um desgaste físico. Mas tem muito tempo que eu venho lidando com isso. Estou sofrendo um pouco, mas estamos jogando jogos importantes, Libertadores, final da Copa do Brasil, e eu não queria ficar de fora”, disse o meio-campista.”Obviamente, eu faço um trabalho forte de fisioterapia no clube e em casa. Tudo buscando o melhor para o time e para minha saúde. E também tenho o desejo de ir para a Copa com o Uruguai. Vamos ver o que vai ser melhor depois das férias. Se vou voltar 100%, sem problemas, ou se vou ter que passar por alguma cirurgia”, completou.

Não há receita maior para se tornar um ídolo: ser bom de bola, decisivo, respeitar o clube, conquistar títulos e se entregar até em momentos de lesão. A frase que abre essa matéria não é por acaso. Em entrevista à Conmebol, Arrascaeta deixou bem claro como se sente. “É como sempre falo: me sinto em casa aqui. É um grande clube. Acho que minha característica do futebol se assemelha muito ao futebol brasileiro. Já sou carioca, e o Flamengo é minha casa. Isso é muito bom. É gratificante poder vivenciar tudo isso e retribuir essa torcida gigante com um grande jogo”.